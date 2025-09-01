Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V niektorých okresoch Slovenska treba v pondelok ráno počítať s hmlou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska treba v pondelok ráno počítať s hmlou. Objaviť sa môže najmä na severe krajiny, na Záhorí či v južnej časti Slovenska. Na webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy aktuálne platia v takmer celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ale aj v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica a Skalica. Dohľadnosť na týchto miestach môže klesnúť na 50 až 200 metrov.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.

Výstrahy zatiaľ platia do 9.00 h.
