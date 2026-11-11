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ZBYSTRITE: V niektorých okresoch treba rátať s hmlou a dažďom
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal v okresoch Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske a Prievidza výstrahy prvého stupňa.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch sa môže v stredu večer a vo štvrtok (12. 11.) ráno vyskytovať hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal v okresoch Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Partizánske a Prievidza výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje ústav.
SHMÚ vydal na štvrtok večer druhý stupeň výstrahy pred dažďom pre viaceré okresy
Vo viacerých okresoch južného a východného Slovenska môže od štvrtka (12. 11.) večera do piatka (13. 11.) rána pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal prvostupňové i druhostupňové výstrahy. Informuje o tom na svojom webe.
Spresnil, že druhý stupeň výstrah pred dažďom bude platiť v okresoch Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Michalovce, Humenné, Snina a Sobrance.
Od štvrtka večera do piatka rána bude platiť podľa SHMÚ aj prvý stupeň výstrah pred dažďom, konkrétne pre okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Zlaté Moravce, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Košice-mesto, Trebišov a Vranov nad Topľou.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje ústav.
SHMÚ vydal na štvrtok večer druhý stupeň výstrahy pred dažďom pre viaceré okresy
Vo viacerých okresoch južného a východného Slovenska môže od štvrtka (12. 11.) večera do piatka (13. 11.) rána pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal prvostupňové i druhostupňové výstrahy. Informuje o tom na svojom webe.
Spresnil, že druhý stupeň výstrah pred dažďom bude platiť v okresoch Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Michalovce, Humenné, Snina a Sobrance.
Od štvrtka večera do piatka rána bude platiť podľa SHMÚ aj prvý stupeň výstrah pred dažďom, konkrétne pre okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Zlaté Moravce, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Košice-mesto, Trebišov a Vranov nad Topľou.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.