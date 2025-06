V niektorých okresov Slovenska treba v noci počítať s vetrom na horách

Bratislava 4. júna (TASR) - Vo väčšine okresov Žilinského kraja a tiež v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica treba počas stredajšej noci počítať s vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal pre to výstrahu.



Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí od stredy od 22.00 do štvrtka (5. 6.) do 5.00 h. Vietor môže dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica. Takáto rýchlosť vetra podľa meteorológov môže predstavovať nebezpečenstvo pre ľudskú aktivitu, najmä turistiku, horolezectvo a iné.



SHMÚ tiež vydal na štvrtok výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Predbežne potrvá od 14.00 h do 17.00 h. Platí pre viaceré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja.