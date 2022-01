V noci bude na severe mrznúť, na východe môžu byť snehové jazyky

Bratislava 11. januára (TASR) – V noci z utorka na stredu (12. 1.) bude na severe krajiny mrznúť, teploty by mali klesnúť do mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od polnoci do stredy 9.00 h v niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja. Podľa meteorológov nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.



Na východe krajiny v okresoch Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné a Snina platí naďalej výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Do 22.00 h platí v niektorých okresoch predovšetkým na východe krajiny výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.



SHMÚ tiež upozorňuje, že v okrese Michalovce platí hydrologická výstraha druhého stupňa pre možnú povodeň. "V dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny na toku Latorica budú pretrvávať vysoké vodné stavy, zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," píšu meteorológovia.