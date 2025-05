V časti krajiny budú v noci platiť výstrahy pred prízemným mrazom

Bratislava 25. mája (TASR) - V časti Slovenska budú v noci na pondelok (26. 5.) platiť výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období. Do platnosti predbežne vstúpia o polnoci a zostanú v nej do pondelka 07.00 h. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstrahy prvého stupňa budú platiť v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.



Meteorológovia očakávajú teploty vo výške päť centimetrov nad zemou v rozmedzí od nula do mínus dvoch stupňov Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ napísali.