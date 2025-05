V noci hrozí na Slovensku prízemný mráz

Bratislava 13. mája (TASR) - V noci z utorka na stredu (14. 5.) hrozí na Slovensku prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období s platnosťou od polnoci pre celú krajinu. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.



V niektorých okresoch môže teplota vzduchu päť centimetrov nad povrchom klesnúť na mínus päť stupňov Celzia. Inde by to malo byť iba mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ uviedli.



Výstrahy predbežne platia od polnoci do rána do 7.00 h.