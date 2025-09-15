< sekcia Import
V noci možno očakávať zrážky, ojedinele ich spadne aj 30 milimetrov
Prevládať má v utorok polooblačné až oblačné počasie, lokálne sa vyskytnú prehánky a to najmä na severe a východe krajiny.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Aktuálne prevláda polooblačné až oblačné počasie s teplotou približne od 19 stupňov Celzia na severe do 26 stupňov Celzia na juhozápade krajiny. Už v noci však príde k zmene, studený front postúpi od západu do našej oblasti. Zrážky možno očakávať na mnohých miestach, ojedinele môže spadnúť aj okolo 30 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
V priebehu utorka (16. 9.) začnú zrážky od západu rýchlo ustávať a popoludní spŕchne už len ojedinele. Utorkové maximum bude podľa meteorológov nižšie ako v pondelok, a to väčšinou 15 až 21 stupňov Celzia. „Za frontom k nám v utorok začne od západu až juhozápadu zasahovať okraj tlakovej výše, ale vo vyšších ovzdušiach sa bude cez našu oblasť presúvať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu,“ priblížili meteorológovia.
Prevládať má v utorok polooblačné až oblačné počasie, lokálne sa vyskytnú prehánky a to najmä na severe a východe krajiny. V stredu (17. 9.) možno podľa SHMÚ očakávať, že po severnom okraji tlakovej výše bude postupovať strednou Európou ďalej na východ teplý front. „Ten do našej oblasti síce zrejme žiadne výraznejšie zrážky neprinesie (prechodne sa zväčší oblačnosť), ale za ním k nám začne od západu prúdiť teplý vzduch,“ spresnil SHMÚ.
Doplnil, že cez víkend (20. 9. - 21. 9.) zosilnie prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu. V piatok (19. 9.), cez víkend a pravdepodobne aj na začiatku budúceho týždňa preto meteorológovia očakávajú ustálené, cez deň prevažne slnečné počasie, rušené len rannými a dopoludňajšími hmlami. Denné maximá cez víkend dosiahnu väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia.
V priebehu utorka (16. 9.) začnú zrážky od západu rýchlo ustávať a popoludní spŕchne už len ojedinele. Utorkové maximum bude podľa meteorológov nižšie ako v pondelok, a to väčšinou 15 až 21 stupňov Celzia. „Za frontom k nám v utorok začne od západu až juhozápadu zasahovať okraj tlakovej výše, ale vo vyšších ovzdušiach sa bude cez našu oblasť presúvať výšková brázda nízkeho tlaku vzduchu,“ priblížili meteorológovia.
Prevládať má v utorok polooblačné až oblačné počasie, lokálne sa vyskytnú prehánky a to najmä na severe a východe krajiny. V stredu (17. 9.) možno podľa SHMÚ očakávať, že po severnom okraji tlakovej výše bude postupovať strednou Európou ďalej na východ teplý front. „Ten do našej oblasti síce zrejme žiadne výraznejšie zrážky neprinesie (prechodne sa zväčší oblačnosť), ale za ním k nám začne od západu prúdiť teplý vzduch,“ spresnil SHMÚ.
Doplnil, že cez víkend (20. 9. - 21. 9.) zosilnie prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu. V piatok (19. 9.), cez víkend a pravdepodobne aj na začiatku budúceho týždňa preto meteorológovia očakávajú ustálené, cez deň prevažne slnečné počasie, rušené len rannými a dopoludňajšími hmlami. Denné maximá cez víkend dosiahnu väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia.