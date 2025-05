V noci na mnohých miestach Slovenska mrzlo, ďalšia noc mrazivá nebude

Bratislava 10. mája (TASR) - V noci na sobotu na mnohých miestach Slovenska mrzlo, v dolinách teplota opäť klesla ojedinele až na mínus päť stupňov Celzia. Mráz sa vyskytol aj v nížinách, do mínus dvoch stupňov Celzia bolo na Záhorí aj juhovýchode Slovenska. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



„Mrazov bola ušetrená väčšia časť Podunajskej nížiny a Juhoslovenskej kotliny, no prízemný mráz (päť centimetrov nad povrchom) sa väčšinou vyskytol aj tam,“ dodali meteorológovia.



Potvrdili tiež, že ďalšia noc mrazivá nebude, pretože cez našu oblasť bude postupovať od severu studený front, ktorý prinesie veľa oblačnosti a miestami aj zrážky. „Mrazy sa opäť vrátia v budúcom týždni,“ upozornili zároveň.



Na webe SHMÚ už vydali výstrahu pred prízemným mrazom na noc z nedele (11. 5.) na pondelok (12. 5.). Okrem okresov na juhozápade, časti juhu stredného Slovenska a juhovýchodných okresov bude výstraha platiť na celom území SR. Meteorológovia v nej upozornili, že teplota tesne nad povrchom môže klesnúť až na päť stupňov pod nulou a môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.