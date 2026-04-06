V NOCI PRIMRZNE: Počítať treba i s vetrom na horách
Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období by mali vstúpiť do platnosti o polnoci.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - V noci z pondelka na utorok (7. 4.) môže na časti slovenského územia mrznúť. Počítať treba i s vetrom na horách. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého a druhého stupňa.
Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období by mali vstúpiť do platnosti o polnoci. Predbežne by mali platiť do utorkového rána. Platia takmer pre celé Slovensko okrem niektorých okresov Prešovského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a celého Žilinského kraja.
Meteorológovia očakávajú pokles teploty v dvoch metroch nad povrchom na nula stupňov až mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varovali.
Na severe krajiny už v pondelok večer platia výstrahy pred vetrom na horách. Silný vietor má fúkať v hornatých oblastiach okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.
SHMÚ očakáva v týchto oblastiach vietor so silou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo je víchrica. V utorok podvečer môže ešte zosilnieť, preto začne platiť druhý stupeň výstrah.
Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období by mali vstúpiť do platnosti o polnoci. Predbežne by mali platiť do utorkového rána. Platia takmer pre celé Slovensko okrem niektorých okresov Prešovského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a celého Žilinského kraja.
Meteorológovia očakávajú pokles teploty v dvoch metroch nad povrchom na nula stupňov až mínus dva stupne Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varovali.
Na severe krajiny už v pondelok večer platia výstrahy pred vetrom na horách. Silný vietor má fúkať v hornatých oblastiach okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.
SHMÚ očakáva v týchto oblastiach vietor so silou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo je víchrica. V utorok podvečer môže ešte zosilnieť, preto začne platiť druhý stupeň výstrah.