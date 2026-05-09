V obci Cabaj-Čápor sa stala vážna dopravná nehoda, zasahuje vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zrazili sa tri osobné motorové vozidlá.

Autor TASR
Cabaj-Čápor 9. mája (TASR) - Na Fraštackej ulici v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra sa stala vážna dopravná nehoda. Zrazili sa tri osobné motorové vozidlá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka, informovala nitrianska krajská polícia.

„Momentálne je cesta neprejazdná a je vykonávaný odklon dopravy po okolitých uliciach v obci,“ dodala polícia. Vodičov žiada, aby sa danému úseku vyhli.
