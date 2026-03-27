Piatok 27. marec 2026
V oblasti Veľkej Idy platí výstraha pred smogovou situáciou

Bratislava 27. marca (TASR) - V oblasti Veľkej Idy platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. V platnosti je aj výstraha prvého stupňa pred vetrom vo viacerých častiach Slovenska, niekde až do soboty (28. 3.).

Výstraha pred vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Kežmarok, Poprad a väčšinu okresov Žilinského a Košického kraja.
