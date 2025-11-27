< sekcia Import
V okrese Košice okolie - Hornád platí 2. stupeň výstrahy pred povodňou
Prvostupňová výstraha pred povodňou platí v okresoch Nové Zámky, Levice, Lučenec, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie - Bodva a Košice.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V okrese Košice okolie - Hornád platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. V niektorých okresoch platí aj výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
