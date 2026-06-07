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V okrese Košice-okolie platia výstrahy pred prívalovými povodňami
V platnosti majú zostať predbežne do 17.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - V okrese Košice-okolie platia v nedeľu popoludní výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami. V platnosti majú zostať predbežne do 17.00 h. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedol ústav.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedol ústav.