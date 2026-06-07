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V okrese Košice-okolie platia výstrahy pred prívalovými povodňami

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Archívna snímka. Foto: TASR - František Iván

V platnosti majú zostať predbežne do 17.00 h.

Autor TASR
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Bratislava 7. júna (TASR) - V okrese Košice-okolie platia v nedeľu popoludní výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami. V platnosti majú zostať predbežne do 17.00 h. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedol ústav.
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