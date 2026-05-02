V okrese Sobrance prišiel o život motocyklista
Vodička osobného auta bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Sobrance 2. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Veľké Revištia v okrese Sobrance prišiel v piatok (1. 5.) večer o život motocyklista. Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doterajších zistení vodič motocykla pri jazde v obci pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a v protismernej časti vozovky došlo k stretu s oproti idúcim osobným motorovým vozidlom zn. Mitsubishi,“ spresnila s tým, že vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol.
Vodička osobného auta bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia.
To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vodič motocykla, bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.
Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody vyšetrujú.
„Podľa doterajších zistení vodič motocykla pri jazde v obci pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a v protismernej časti vozovky došlo k stretu s oproti idúcim osobným motorovým vozidlom zn. Mitsubishi,“ spresnila s tým, že vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol.
Vodička osobného auta bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia.
To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vodič motocykla, bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.
Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody vyšetrujú.