Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Import

V okrese Sobrance prišiel o život motocyklista

Ilustračná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Vodička osobného auta bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Sobrance 2. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Veľké Revištia v okrese Sobrance prišiel v piatok (1. 5.) večer o život motocyklista. Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Podľa doterajších zistení vodič motocykla pri jazde v obci pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a v protismernej časti vozovky došlo k stretu s oproti idúcim osobným motorovým vozidlom zn. Mitsubishi,“ spresnila s tým, že vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol.

Vodička osobného auta bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia.

To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vodič motocykla, bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.

Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody vyšetrujú.
