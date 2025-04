V okresoch Prievidza, Považská Bystrica a Púchov hrozí povodeň

Bratislava 24. apríla (TASR) - V okresoch Prievidza, Považská Bystrica a Púchov platí vo štvrtok výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha trvá do 20.00 h, v Prievidzi predbežne do 13.45 h.



„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ napísal SHMÚ. Predpokladá tiež sprievodné povodňové javy aj mimo tokov.



Pre Slovensko naďalej až do 20.00 h platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa takmer celého územia, s výnimkou východného Slovenska.