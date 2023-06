V okresoch Rožňava a Revúca platí druhý stupeň výstrah pred búrkami

Bratislava 18. júna (TASR) - V okresoch Rožňava a Revúca platí do 15.00 h druhý stupeň výstrah pred búrkami. Platí tam tiež druhostupňová hydrologická výstraha pred povodňami. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Silné búrky v Rožňave a Revúcej môže do 15.00 h sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu i krúpy. "Predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," upozornil SHMÚ.



Meteorológovia tiež vydali až do večera prvostupňovú výstrahu pred búrkami vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska. Až do 20.00 h platí v celom Košickom a Prešovskom kraji, tiež v niektorých okresoch Banskobystrického kraja a v Liptovskom Mikuláši.