V okresoch Sabinov, Prešov a Trnava sa môžu tvoriť snehové jazyky

Bratislava 24. januára (TASR) - Vplyvom silného vetra sa na otvorených úsekoch ciest vo vyšších polohách v okrese Sabinov a Prešov miestami vytvárajú snehové jazyky. Vyskytnú sa môžu aj na na cestách II/502, III/1275 a III/1276 v okrese Trnava. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Na zľadovatený sneh s hrúbkou jeden až dva centimetre upozorňujú cestári na úsekoch ciest III. triedy v obvodoch Lučatín a Banská Bystrica. Znížená dohľadnosť do 200 metrov je pre hmlu na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá (I/72) je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach sa môže vyskytovať čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh.



Snehová pokrývka sa miestami vyskytuje aj na horských priechodoch Donovaly, Vrchslatina, Štós, Veľké Pole, Herlianske Sedlo, Cukmantel, Súľová, Grajnár, Makov, Dobšiná, Pusté Pole, Zbojská, Fačkov a Chorepa, ale aj Huty a Podspády.