V okresoch západného Slovenska treba poobede počítať s búrkami
Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka celého Bratislavského a Trnavského kraja. Taktiež okresov Myjava, Šaľa, Nové Zámky, Nitra a Komárno.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v nedeľu poobede počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Platia od 16.45 h do 19.45 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka celého Bratislavského a Trnavského kraja. Taktiež okresov Myjava, Šaľa, Nové Zámky, Nitra a Komárno. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
