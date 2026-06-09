Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. jún 2026Meniny má Stanislava
< sekcia Import

POZOR NA POVODEŇ: Hrozí vo viacerých okresoch na Slovensku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov, priblížili meteorológovia.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 9. júna (TASR) - V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov, Senica, Skalica a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.
.

Neprehliadnite

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách

VÍŤAZ HOKEJOVÝCH MS: V bare dal kolovať zlatú medailu, nevrátila sa

NEPODCEŇUJTE BÚRKY: Tieto rady vám môžu zachrániť život