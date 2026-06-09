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POZOR NA POVODEŇ: Hrozí vo viacerých okresoch na Slovensku
Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov, priblížili meteorológovia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. júna (TASR) - V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov, Senica, Skalica a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.