V piatok bude jasno až polooblačno

Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Jasno až polooblačno, na severe a východe lokálne veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky, vo vysokých polohách snehové.
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota 8 až 3, v údoliach miestami okolo 1 stupeň C.
Najvyššia denná teplota 17 až 22, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši 12 až 17 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h), v noci lokálne slabý vietor. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, spočiatku miestami až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 12 až 6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -5 stupňov C.
Zroj: meteo.sk