V piatok bude prevažne jasno až polojasno, objavia sa aj prehánky

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku slnečno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov C.

Na strednom Slovensku slnečno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov C.

Na východnom Slovensku slnečno, spočiatku aj zväčšená oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 17 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 11 až 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 11 až 2 stupne Celzia.

Bratislava 4. júna (TASR) - Jasno až polojasno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť a výnimočneprehánky. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Denná teplota 20 až 28 stupňov.Podrobnejšiu predpoveď počasia nájdete