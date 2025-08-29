< sekcia Import
V piatok bude teplo, rátajte však neskôr aj s dažďom
Teploty sa budú pohybovať medzi 26 až 31 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Piatok: Polooblačno až oblačno a na západe miestami prehánky. Teploty 26 až 31 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 28 až 31 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 26 až 30 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 26 až 30 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 24 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 20 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
