V piatok bude teplo, rátajte však neskôr aj s dažďom

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Teploty sa budú pohybovať medzi 26 až 31 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Piatok: Polooblačno až oblačno a na západe miestami prehánky. Teploty 26 až 31 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 28 až 31 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 26 až 30 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 26 až 30 stupňov C.





Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 20 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 12 a najvyššia denná 17 stupňov C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

