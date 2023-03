V piatok očakávajte teplé počasie, v sobotu ochladenie a silný vietor

Bratislava 8. marca (TASR) - V piatok (10. 3.) očakávajú meteorológovia veľmi teplé počasie s maximálnou teplotou 11 až 16, na juhozápade až do 18 stupňov Celzia. Výrazne sa má začať ochladzovať v sobotu (11. 3.). Ochladenie bude sprevádzať silný vietor, na horách až víchrica. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V piatok má spočiatku prevládať polooblačné počasie. "Popoludní začne od juhu až juhozápadu oblačnosť pribúdať a do večera sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky alebo občasný dážď, dokonca môže ojedinele aj zahrmieť," uviedli meteorológovia.



Výrazne sa začne ochladzovať v priebehu soboty. "Sprevádzané to bude aj silným, na niektorých miestach možno až prudkým vetrom, na horách až mohutnou víchricou. Zrážok bude najviac v noci na sobotu, cez deň sa už vyskytnú len miestami," skonštatoval SHMÚ. Snežiť má spočiatku len vo vysokých horských polohách, postupne sa sneh objaví aj v nižších polohách, a to najmä na severe. Teploty majú vystúpiť na tri až desať, na severozápade bude len okolo nula stupňov Celzia.



V nedeľu (12. 3.) sa podľa SHMÚ počasie upokojí, ale zostane chladno. Najmä ráno môže teplota v horských dolinách na snehu poklesnúť aj pod mínus desať stupňov Celzia. "Začiatkom budúceho týždňa očakávame obnovenie relatívne teplého a vlhkého juhozápadného až západného prúdenia," dodali meteorológovia.