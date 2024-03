V piatok rátajte so silným vetrom na viacerých miestach Slovenska

Bratislava 28. marca (TASR) - Aj v piatok (29. 3.) treba počítať so silnejším vetrom na viacerých miestach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred vetrom na horách platia podľa SHMÚ počas celého piatka pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Rovnako aj pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Na večer vydal ústav v niektorých z týchto oblastí výstrahu druhého stupňa, vietor tam môže dosahovať priemernú rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia upozornili aj na vietor mimo hôr, a to v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež v okresoch Kežmarok, Poprad, Námestovo a Tvrdošín. Výstrahy prvého stupňa tam aktuálne platia od piatkového predpoludnia do poobedia.