V pohoriach platí v stredu malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 25. decembra (TASR) - V slovenských pohoriach platí v stredu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie v Liptovskom Hrádku na webovej stránke Horskej záchrannej služby (HZS).



Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to predovšetkým na južných, juhozápadných, západných a juhovýchodných expozíciách na strmých až extrémne strmých svahoch. "V najvyšších polohách, najmä v žľaboch, muldách a terénnych depresiách sa nachádzajú snehové dosky a vankúše, ktoré ležia na vrstve starej stvrdnutej snehovej pokrývky a sú jasne rozlíšiteľné od staršej snehovej pokrývky. Väzba medzi týmito dvomi vrstvami nie je dostatočná a veľkým dodatočným zaťažením je možné uvoľniť menšiu lavínu," uviedlo stredisko.



Množstvo snehu vo všetkých horstvách Slovenska je podpriemerné, za poslednú periódu sneženia od nedele do utorka pripadlo do 10 centimetrov nového prachového snehu. "Sneženie prichádzalo od severovýchodu, preto najväčší prírastok sme zaznamenali vo východnej časti Vysokých Tatier. V najvyšších polohách, predovšetkým v úzkych žľaboch a zárezoch, môže byť lokálne nafúkané väčšie množstvo snehu na tvrdom až ľadovom podklade," dodalo stredisko.