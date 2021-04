V polícii slúži 18 koní, využívajú ich aj pri pátracích akciách

Snímka z ukážky výcviku poslušnosti koňa na veľtrhu policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchrannej techniky 19. mája 2009 v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. apríla (TASR) - V Policajnom zbore (PZ) slúži momentálne 18 koní. Využívajú sa najmä na výkon hliadkovej služby, pri pátracích akciách a ochrane štátnych hraníc. Ich výhodou je predovšetkým schopnosť pracovať v teréne so sťaženým prístupom a prirodzený rešpekt. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.Jazdná polícia s oddeleniami v Bratislave a Košiciach je súčinná s poriadkovými jednotkami.načrtla hovorkyňa. Kone nasadzujú v chránených krajinných oblastiach, národných parkoch, v blízkosti vodných zdrojov, zalesnených porastoch a hlavne v miestach so sťaženým prístupom pre služobné motorové vozidlá.vysvetlila Bárdyová. Kôň je však mohutné a majestátne zviera, jeho mínusom je, že sa nedá zaparkovať ako motorové vozidlo.Počas bezpečnostných opatrení vykonávaných pri športových podujatiach, nepovolených zhromaždeniach a manifestáciách je výhodou prirodzený rešpekt, ktorý kôň vzbudzuje. V prípade, že dochádza k stretu skupín, napríklad ultras fanúšikov športových klubov, umožňuje zákon o Policajnom zbore využiť tzv. vytláčanie koňmi.Najdlhšie slúžiacim koňom od založenia služobnej hipológie na Slovensku bol Barón. Na bratislavskom oddelení odslúžil takmer štvrťstoročie. V súčasnosti je najstarším služobným koňom 24-ročná Patrona s desiatimi odslúženými rokmi.Policajný kôň musí na zaradenie do služby spĺňať fyzické predpoklady a absolvovať základný jazdecký výcvik. Vyhovieť musí aj po psychickej stránke.priblížila hovorkyňa. Preferovaným plemenom je slovenský teplokrvník.