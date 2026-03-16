< sekcia Import
V Poloninách sčítali zubry, zaznamenali 60 jedincov
Autor TASR
Stakčín 16. marca (TASR) - V Národnom parku (NP) Poloniny sa uskutočnilo sčítanie zubrov, ktoré bolo súčasťou medzinárodného monitoringu populácie tohto druhu v Karpatoch. Ochranári sa pridali k medzinárodnej aktivite poľských kolegov s cieľom získať aktuálny prehľad o počte a pohybe zubrov v pohraničnej oblasti. Identifikovali spolu 60 jedincov. Správa Národného parku Poloniny o tom informovala na sociálnej sieti.
Počas terénneho monitoringu zaznamenali osem pozorovaní zubrov. Veľkosť pozorovaných skupín sa pohybovala od jedného do 16 zvierat. Monitoring prebiehal na šiestich trasách. Na sčítaní sa podieľalo 14 pracovníkov správy národného parku, ku ktorým sa pridal aj odborník z CHKO Východné Karpaty.
„Zubor hrivnatý patrí medzi najväčšie suchozemské cicavce Európy a na Slovensku ide o skutočnú raritu - vo voľnej prírode ho možno stretnúť iba v oblasti Polonín. Aj preto má pravidelný monitoring veľký význam pre poznanie a ochranu tejto výnimočnej populácie,“ dodali z NP Poloniny.
