V pondelok bude jasno, miestami nízka oblačnosť

.
Na snímke snehový poprašok na tatranských štítoch, uprostred Lomnický štít. Foto: TASR - Michal Svítok

Najvyššia denná teplota 0 až 5, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši lokálne okolo -2 stupňov.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Pondelok: Jasno až polojasno, dopoludnia ojedinele nízka oblačnosť. Postupne pribúdanie oblačnosti od severu - najmä v severnej polovici a tam ojedinele slabé sneženie. Na severe ojedinele tvorba snehových jazykov.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo - 5 stupňov.

Prevažne slabý, na juhozápade, Honte a miestami na hornom Spiši západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).

Nad pásmom lesa prudký vietor až víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň C.

Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov C.


zdroj: SHMÚ
.

