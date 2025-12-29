< sekcia Import
V pondelok bude jasno, miestami nízka oblačnosť
Najvyššia denná teplota 0 až 5, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši lokálne okolo -2 stupňov.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Pondelok: Jasno až polojasno, dopoludnia ojedinele nízka oblačnosť. Postupne pribúdanie oblačnosti od severu - najmä v severnej polovici a tam ojedinele slabé sneženie. Na severe ojedinele tvorba snehových jazykov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov C.
zdroj: SHMÚ
