V pondelok bude opäť jasno až polojasno, ojedinele sa vyskytne aj hmla
Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Pondelok: Jasno až polojasno, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Ráno od juhovýchodu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr na juhu ojedinele slabé sneženie. Chladno. Najnižšia nočná teplota -5 až -12, v údoliach miestami -12 až -19 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až 1 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie. Slabý, cez deň na juhovýchode severný vietor do 5 m/s (20 km/h).
Teploty na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -6 až -10 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -10 až -18 stupňov C.
