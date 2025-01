V pondelok bude veterno najmä na západe Slovenska a na horách

Bratislava 26. januára (TASR) - V pondelok (27. 1.) bude veterno najmä v juhozápadných okresoch Slovenska a na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, vydal výstrahy prvého stupňa. Pretrvajú do večerných hodín, v niektorých lokalitách aj ďalšie dni.



Veterno bude na väčšine územia Nitrianskeho a Trnavského kraja a tiež v okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poprad a Tvrdošín. Vietor tam môže ojedinele dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Výstraha trvá od 8.00 h do 18.00 h, na Orave a východe od 9.00 h až do utorka (28. 1.) 6.00 h.



Na horách môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo znamená až víchricu. Výstraha platí od pondelka 7.00 h až do stredy (29. 1.) v oblastiach nad pásmom lesa v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.