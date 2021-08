V pondelok bude horúco najmä na juhu, na celom území hrozia búrky

Bratislava 15. augusta (TASR) - V pondelok (16. 8.) popoludní sa môže teplota v južných okresoch Slovenska vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia. Na celom území krajiny tiež hrozia popoludní búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy. Informuje o tom na svojom webe.



Od pondelka od 13.00 h do 18.00 h upozorňujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa na vysoké teploty v južných okresoch Banskobystrického, Košického, Trnavského a Nitrianskeho kraja.



S búrkami treba rátať na celom Slovensku, výstraha prvého stupňa platí od 12.00 h a pretrvá až do noci. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornil SHMÚ.



Pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a vyskytnúť sa podľa meteorológov môžu povodňové úkazy mimo tokov, ako sú stekanie vody zo svahov, bahnotok a zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.