Bratislava 3. júna (TASR) - V pondelok popoludní treba na celom území Slovenska počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia na celom Slovensku od 16.00 h predbežne do utorka (4. 6.). SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Lokálne sa tiež môže vyskytnúť aj trvalejší výdatný dážď s úhrnom do 60 milimetrov.



"Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," dodali meteorológovia.