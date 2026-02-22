Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V pondelok sa oteplí, na viacerých miestach môže pršať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 4 až 9 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Oteplenie.



Najnižšia nočná teplota 5 až 0 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie.

Najvyššia denná teplota 4 až 9, na západe a juhu väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 7 až 4 stupne Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 4 až 0 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -6 stupňov Celzia.
.

