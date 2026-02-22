< sekcia Import
V pondelok sa oteplí, na viacerých miestach môže pršať
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 4 až 9 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Oteplenie.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele chladnejšie.
Najvyššia denná teplota 4 až 9, na západe a juhu väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 7 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 4 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -6 stupňov Celzia.
