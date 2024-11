V pondelok si treba dávať pozor na hmlu, na juhu aj na poľadovicu

Bratislava 11. novembra (TASR) - V pondelok ráno si treba dávať pozor na hmlu, výstraha prvého stupňa platí pre celé územie Slovenska. V Bratislavskom, Trnavskom a časti Nitrianskeho kraja platí tiež do 9.00 h výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Na celom Slovensku sa môže v pondelok ojedinele vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Výstraha trvá do 12.00 h. Na poľadovicu upozorňujú meteorológovia na celom území Bratislavského a Trnavského kraja a vo väčšine okresov Nitrianskeho kraja.



SHMÚ na sociálnej sieti pripomenul, že silnejúca inverzia a pomaly sa zvyšujúca vlhkosť podporujú pretrvávanie nízkej oblačnosti dlhšiu časť dňa. V nedeľu (10. 11.) pretrvávala nízka oblačnosť a hmla na Záhorí a na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, kde teplota vystúpila na jeden až päť stupňov Celzia, inde zväčša na šesť až 13 stupňov Celzia. Počas pondelka budú podľa SHMÚ podmienky na pretrvanie nízkej oblačnosti vhodnejšie, zvýši sa vlhkosť a zosilnie inverzia, a to najmä na západnom Slovensku.