V pondelok si zoberte aj dáždnik, môže spŕchnuť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať okolo 9 až 14 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Prevažne zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 9 až 14 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné teploty 11 až 14 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov Celzia.



Počasie na horách:



Vo výške 1000m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná teplota 8 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 5 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne oblačno, prehánky dažďa so snehom, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.



Zdroj: meteo.sk
