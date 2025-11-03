< sekcia Import
V pondelok si zoberte aj dáždnik, môže spŕchnuť
Teploty sa budú pohybovať okolo 9 až 14 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Prevažne zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 9 až 14 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné teploty 11 až 14 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné teploty 9 až 13 stupňov Celzia.
Vo výške 1000m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná teplota 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 5 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne oblačno, prehánky dažďa so snehom, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
