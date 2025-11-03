< sekcia Import
V pondelok večer platia na severe výstrahy pred vetrom na horách
Meteorológovia očakávajú na horách vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - V pondelok večer platia na severe Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ich vyhlásil v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Meteorológovia očakávajú na horách vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, či s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je klasifikované ako víchrica.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
