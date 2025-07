Európu trápia extrémne horúčavy. Na tomto mieste namerali 46,6 stupňa

PREČÍTAJTE SI AJ: V Španielsku padol júnový teplotný rekord

Lisabon 1. júla (TASR) - V Portugalsku namerali rekordnú júnovú teplotu - 46,6 stupňa Celzia, informoval v utorok tamojší meteorologický úrad IMPA. Rekord padol v nedeľu v meste Mora asi 100 kilometrov východne od Lisabonu. Susedné Španielsko oznámilo, že tohtoročný jún bol od začiatku meraní vôbec najteplejší v krajine, s priemernou dennou teplotou 23,6 stupňa Celzia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.Západnú, strednú a južnú Európu sužujú extrémne horúčavy a vo viacerých krajinách namerali teploty presahujúce 40 stupňov Celzia. Na celom kontinente platia výstrahy a očakáva sa, že horúco bude najmenej do stredy. Úrady v mestách zavádzajú rôzne opatrenia v snahe schladiť obývané časti.Okrem rekordne vysokej teploty za jún evidovala IMPA v Portugalsku teploty vyššie ako 40 stupňov vo viac než tretine svojich monitorovacích staníc. Predchádzajúce júnové maximum (44,9 stupňa Celzia) namerali v roku 2017 v meste Alcacer do Sal na juhozápade krajiny.V Španielsku v sobotu namerali nové teplotné maximum za jún - 46 stupňov Celzia - v meste El Granado pri Hulvue na juhu pri hraniciach s Portugalskom. Doterajší rekord (45,2 stupňa Celzia) namerali v roku 1965 v Seville. Tohtoročný jún v Španielsku bol „extrémne horúci“, pokoril rekordy a prekonal bežný júlový a augustový teplotný priemer, uviedla národná meteorologická agentúra.Pre horúčavy v celom Francúzsku platí mimoriadna situácia a najvyšší červený stupeň varovania platí pre 16 departementov vrátane Paríža. V utorok čiastočne alebo úplne zatvorili viac než 1350 škôl. V Paríži rodičom odporučili, aby aj v stredu nechali svoje deti doma, napísal denník The Guardian. Kvôli vlne horúčav krízovo zasadala vláda pod vedením premiéra.Teploty v Bruseli sa v utorok môžu vyšplhať až na 38 stupňov Celzia. Úrady preto predčasne (od 14.30 h) zatvorili pamätník Atomium, ktorý tvoria obrovské kovové gule predstavujúce zväčšenú kryštalickú mriežku železa. Naposledy bol zatvorený v roku 2019.Horúčavy v Taliansku si podľa stanice BBC vyžiadali dve obete.