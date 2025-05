V posledných rokoch je náročné nájsť rozkvitnutú čerešňu na 1. mája

Bratislava 1. mája (TASR) - Ľudia, ktorí chcú tento rok naplniť tradíciu prvomájového bozku pod rozkvitnutou čerešňou, by sa na Slovensku mali vybrať do polôh nad 700 metrov nad morom (m n. m.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



„V posledných desaťročiach je v dôsledku zmenených klimatických podmienok pomerne náročné nájsť rozkvitnutú čerešňu na 1. mája. Na Slovensku za obdobie rokov 1960 - 2025 čerešňa odkvitla v priemere okolo 28. apríla,“ skonštatovali odborníci. V závislosti od teploty a zrážok dochádza k posunu jarných fenologických fáz do skorších dátumov. Podľa fenologického normálu 1931 - 1960 rozkvitala čerešňa na Slovensku v nižších polohách okolo 20. apríla, vo vyšších polohách (nad 600 m n. m.) približne 10. mája. Doplnili, že najneskôr odkvitla v roku 1980, a to v priemere 12. mája a najskôr v roku 2024, priemerne 13. apríla.



SHMÚ tvrdí, že od roku 2001 nebolo na fenologickej stanici Hajnáčka, čo je 220 m n. m., ani raz zaznamenané kvitnutie čerešne počas mája. Za obdobie rokov 1960 až 2025 zaznamenali posun začiatku kvitnutia o sedem dní skôr a posun ukončenia kvitnutia o šesť dní skôr. V tomto roku napríklad podľa ústavu skončilo kvitnutie čerešne v Hajnáčke 17. apríla.



„Podobne skorší trend nástupu kvitnutia čerešní zaznamenávame aj vo vyšších nadmorských výškach. Ani v týchto oblastiach už nie je pravidlom, že v období okolo 1. mája kvitne čerešňa,“ poznamenali odborníci s tým, že tento rok skončilo kvitnutie čerešne v Hriňovej 22. apríla. Od roku 2000 podľa nich nastala osemkrát situácia, že v lokalite Hriňová boli čerešne odkvitnuté už pred 1. májom.