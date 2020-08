Korpáš: V potravinárstve stúpla priemerná mzda na 1075 eur

Bratislava 30. augusta (TASR) - V 1. polroku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle SR úroveň 1075 eur. Oproti 1. polroku 2019 to predstavuje nárast o 6,3 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal podľa neho vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových, kde sa priemerná mesačná mzda 1067 eur v 1. polroku 2020 zvýšila oproti 1. polroku 2019 o 20,4 %.



Medziročne sa zaznamenal pokles priemernej mesačnej mzdy vo výrobe piva a sladu o 3,9 %, vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov o 2,4 % a v odvetví výroby destilovaných alkoholických nápojov medziročne klesla priemerná mesačná mzda o 0,3 %.



Viac ako priemernú mesačnú mzdu v potravinárskom priemysle v 1. polroku 2020 dosiahli zamestnanci vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, a to 1162 eur, v odbore úpravy a spracovania mlieka 1209 eur, vo výrobe hotových krmív 1192 eur, výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov 1085 eur, výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek 1375 eur, výrobe ostatných potravinárskych výrobkov 1232 eur, vo výrobe piva a sladu 1537 eur a pri stáčaní prírodnej minerálnej vody a výrobe nealko nápojov 1259 eur.



Najvyššia priemerná mesačná mzda v 1. polroku 2020 sa dosiahla pri výrobe piva a sladu, a to 1537 eur, najnižšia pri výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov vo výške 830 eur.