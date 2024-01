V Prahe vyvinuli systém, ktorý deteguje streľbu a určí typ zbrane

Praha 8. januára (TASR) - Výskumníci z Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učenia technického (FEL ČVUT) vyvinuli systém, ktorý je pomocou umelej inteligencie schopný detegovať streľbu, určiť polohu strelca a tiež odhadnúť kaliber a typ použitej zbrane. V pondelok to uviedlo ČVUT, podľa ktorého bude systém využiteľný jednak na vojenské účely, ale aj v školách, nemocniciach či mestskej zástavbe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výskumný tím na ČVUT sa akustickou detekciou streľby zaoberá od roku 2016. Najnovšia verzia vyvíjaného detektora sa skladá z merajúcich jednotiek, pričom každá jednotka obsahuje dva mikrofóny neustále monitorujúce okolie, a vzdialeného servera, v ktorom sa zdroj udalosti identifikuje a lokalizuje. Systém dokáže podľa jeho autorov rozlíšiť streľbu od falošného poplachu s úspešnosťou 99 percent.



V prípade, že technológia určí, že daný zvuk bol výstrel, jednotka odošle záznam o zvuku streľby s aktuálnou polohou a smerom, odkiaľ streľba vychádza, na vzdialený server. Ten potom vyhodnotí, z akého typu zbrane sa strieľa a aký má kaliber. Podľa Jana Holuba z katedry merania FEL ČVUT sa tento proces uskutoční v priebehu niekoľkých sekúnd.



Na stanovenie typu a kalibra zbrane sa využíva umelá inteligencia, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou zvukov streľby. "Vzorky nástrelov sme zhromaždili počas siedmich rokov práce na projekte, a to ako na strelniciach, tak v mestskej zástavbe či ďalších prostrediach," vysvetlil Holub.



Podľa Jakuba Svatoša, ktorý sa na vývoji technológie tiež podieľa, existuje vo svete takýchto zariadení viac, ale väčšina z nich nedokáže rozlíšiť typ zbrane. "My sme vďaka zapojeniu umelej inteligencie najďalej, čo sa týka schopnosti určiť typ zbrane," dodal.



Primárnym užívateľom systému budú podľa vysokej školy najmä bezpečnostné zložky štátu či orgány mestskej správy. Holub vidí ďalší prínos aj v psychologickom odstrašení prípadného strelca.



Akustický systém je vo fáze prototypu, jeho autori sa však na výrobe podieľať nemôžu, a preto dali svoje know-how k dispozícii. "Boli by sme radi, ak by výsledky nášho výskumu našli uplatnenie v praxi vo forme konkrétneho produktu, obzvlášť po tom, ako sa táto téma stala aktuálnou v závere roka," dodal Holub.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)