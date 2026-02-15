Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026
V Predazze našli granát z druhej svetovej vojny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V Predazze sa v sobotu večer konala mužská súťaž v skokoch na lyžiach na veľkom mostíku.

Autor TASR
Predazzo 15. februára (TASR) - Na parkovisku v Predazze, blízko dejiska skokanských súťaží na zimných olympijských hrách 2026, objavili a následne zneškodnili ručný granát z druhej svetovej vojny. V nedeľu to oznámili talianske policajné zložky.

Podľa agentúry DPA odborníci zneškodnili granát a v žiadnom momente nehrozilo nebezpečenstvo pre verejnosť. Parkovisko je počas ZOH využívané autobusmi a motorovými vozidlami, bežne slúži na skladovanie dreva.

V Predazze sa v sobotu večer konala mužská súťaž v skokoch na lyžiach na veľkom mostíku. Slovák Hektor Kapustík v nej obsadil 21. miesto.
