V Prešovskom a Žilinskom kraji platí 2.stupeň výstrahy pred snežením

Bratislava 12. januára (TASR) - V Prešovskom a Žilinskom kraji naďalej platí výstraha druhého stupňa pred snežením, a to až do pondelka (13. 1.) 9.00 h. Vo väčšine krajov tiež treba až do pondelka rána počítať s tvorbou snehových jazykov a závejov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha prvého stupňa pred snehovými závejmi a jazykmi je vydaná vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.



SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách. Výstraha prvého stupňa je do polnoci vydaná v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.