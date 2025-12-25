< sekcia Import
V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny úmrtia vyšetrujú
Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Autor TASR
Prievidza 25. decembra (TASR) - Muža bez známok života našli vo štvrtok ráno v Prievidzi. Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť viac informácií,“ uviedla Krajčíková.
