V Prievidzi platí najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou

Bratislava 26. júla (TASR) - V okrese Prievidza platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy pred prívalovou povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Výstraha platí v pondelok predbežne do 10.00 h, týka sa povodia rieky Nitrica.



"Vzhľadom na spadnuté prívalové zrážky pri búrkach a dotekanie v povodí Nitrice predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," zdôraznili meteorológovia na svojom webe s tým, že je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Najnižší stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou platí aj v okresoch Partizánske a Topoľčany.



Pre väčšinu Košického kraja je od 14.00 do 18.00 avizovaná prvostupňová výstraha pred vysokými teplotami. Netýka sa okresov Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Teploty môžu v týchto oblastiach dosahovať 33 stupňov Celzia.