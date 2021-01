V prípade týkajúcom sa ODI Malacky vedie inšpekcia trestné stíhanie

Bratislava 26. januára (TASR) – V súvislosti so septembrovým zásahom na Okresnom dopravnom inšpektoráte (ODI) v Malackách vedie policajná inšpekcia trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. "K vzneseniu obvinenia zatiaľ neprišlo," informovala o tom TASR Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby s ohľadom na pandemickú situáciu vykonáva všetky úkony potrebné na rozhodnutie o ďalšom postupe vo veci," dodala.



Malacky v piatok (22. 1.) informovali o tom, že v súvislosti s postupom a stanoviskami ODI podajú podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Podľa názoru mesta dopravný inšpektorát prekračoval svoju zákonnú pôsobnosť tým, že si vyhradzoval právo vydávať záväzné stanoviská k stavbám v stavebnom konaní, neoprávnene mal tiež posudzovať splnenie slovenských technických noriem pri povoľovaní stavieb či počet parkovacích miest k stavbám. Mesto sa odvoláva aj na to, že metodické usmernenia ústredných orgánov štátnej správy i všeobecný záväzný pokyn Prezídia Policajného zboru SR pre dopravné inšpektoráty potvrdzujú vznesené námietky a podozrenia z nezákonnosti.



Jedno z nesúhlasných stanovísk brzdilo povoľovací proces novej športovej arény v Malackách. V súvislosti s touto záležitosťou sa spája aj obvinenie primátora Malaciek Juraja Říhu z nepriameho úplatku, ktorý mal súvisieť s požiadavkou voči developerskej spoločnosti, aby za kolaudačné rozhodnutie od mesta vybavila kladné stanovisko ODI na výstavbu športovej haly. Primátor obvinenie odmieta, tvrdí, že ide o komplot, ktorý sa ho snaží zdiskreditovať a súvisí s tým, že sa v marci 2020 obrátil na štát so žiadosťou o pomoc, "pretože rozplietol organizovanú skupinu s väzbami na políciu v Malackách".



Na začiatku septembra zasahovala na Okresnom dopravnom inšpektoráte (ODI) v Malackách policajná inšpekcia.