V PROTISMERE S VIAC NEŽ 3,5 PROMILE: Polícia zadržala 32-ročnú vodičku

Bratislava 5. decembra (TASR) - Policajti zadržali cez víkend v Devínskej Novej Vsi 32-ročnú vodičku, ktorá jazdila v protismere s viac ako 3,5 promile. Polícia začala v tejto veci trestné stíhanie a súčasne jej vzniesla obvinenie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



Žena mala cestovať zo Záhorskej Bystrice do Devínskej Novej Vsi za svojím priateľom. "Na linke 158 sme v sobotu (3. 12.) krátko po polnoci prijali viacero oznámení od vodičov, ktorých po cestách Devínskej Novej Vsi ohrozoval jazdou v protismernej časti vozovky vodič vozidla značky Nissan Micra," priblížila hovorkyňa.



Podozrivé vozidlo našla polícia odstavené na parkovisku obchodného centra s rozličným tovarom v Devínskej Novej Vsi. Vodičku následne podrobila dychovej skúške s výsledkom 3,42 promile. "Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu hodnotu, a to konkrétne 3,62 promile," uviedla hovorkyňa. Vodičke bola ďalšia jazda zakázaná a žena bola obmedzená na osobnej slobode.



Polícia v tejto súvislosti opäť pripomína, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči zbytočne riskujú a ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. "Nebezpečnou jazdou môžete spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť," pripomenula Šimunková.