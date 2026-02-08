< sekcia Import
V Selenči usporiadali 19. ročník detského festivalu ľudových piesní
Na prvom koncerte vystúpilo 27 škôlkarov a žiakov nižších ročníkov základnej školy, na druhom sa predstavilo 26 spevákov z vyšších ročníkov.
Autor TASR
Selenča 8. februára (TASR) - V obci Selenča pri Novom Sade vo Vojvodine sa v piatok a sobotu konal 19. ročník detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky. Spoločne ho zorganizovali tamojšia Základná škola Jána Kollára a Komorný zbor Zvony. Podujatie aj tentoraz tvorili dva nesúťažné koncerty, informuje spravodajca TASR.
Sprevádzal ich detský orchester Orchestrík, ktorý pôsobí pri Základnej škole Jána Kollára v Selenči a pri Komornom zbore Zvony. „Vďaka Bohu, že nám dáva týchto ľudí do cesty – najprv rodičov, ktorí sú ochotní deti podporiť v ich speváckej a hudobníckej aktivite... Deti si z roka na rok pestujú taký vzťah k tomuto festivalu a k slovenskej ľudovej piesni, že radi chodia za mnou s novými návrhmi. Za nami je aj druhý koncert, ale už včera som mal dve deti prihlásené na nasledovný ročník,“ vyhlásil pre TASR profesor hudobnej kultúry a vedúci Orchestríka Juraj Súdi.
Na Základnej škole Jána Kollára v Selenči orchester pôsobí od roku 1992. Najprv sa volal Detský orchester Zvončeky, ale od roku 2012 sa jeho činnosť spája aj s Komorným zborom Zvony.
Jeho členovia vystupovali na podujatiach v Srbsku, ale aj na Slovensku a v Chorvátsku. Deväťkrát bol Orchestrík na Hudobnom festivale detí Vojvodiny ocenený prvou cenou, na republikovej súťaži školských orchestrov v Srbsku mu udelili Zlatú plaketu.
Podľa Juraja Súdiho sa po festivale Selenčské sláviky začínajú chystať aj na tohtoročné súťaže. „Po týždňovej prestávke sa začíname pripravovať na pokrajinskú (vojvodinskú) súťaž a potom aj na republikovú. Pripravujeme celkom štyri nové skladby, lebo som ich nechcel pliesť s týmito (festivalovými) skladbami,“ uzavrel Súdi.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
