V Senici začalo fungovať mobilné odberové miesto

Senica 18. novembra (TASR) – V meste Senica je od stredy k dispozícii mobilné odberové miesto, kde sa môžu občania nechať bezplatne otestovať prostredníctvom antigénových testov na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Organizácia odberov bude v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici rovnaká, ako to bolo v prípade oboch kôl plošných testovaní. „Mobilné odberové miesto bude situované v mestských priestoroch budovy denného centra pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici, ktoré sme poskytli Slovenskému Červenému krížu," uviedol primátor Senice Martin Džačovský.



Záujemcovia o vyšetrenie antigénovými testami prídu jedným vchodom, po registrácii na základe občianskeho preukazu nasleduje výter a po opustení budovy druhými dverami čakajú na výsledok testu v záhrade denného centra.



V prevádzke bude do polovice januára každý deň od pondelka do soboty okrem sviatkov vždy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Denná kapacita je 300 ľudí.



„Vyšetrenia bude robiť vždy dvojica zdravotných sestier. V rámci systému prihlasovania sa na test plánujeme zriadiť aj objednávanie prostredníctvom telefonickej linky alebo mailom," doplnila riaditeľka Slovenského červeného kríža, územný spolok Senica Miriam Madunická.