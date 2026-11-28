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V severnej polovici Slovenska platia výstrahy pred snehovými závejmi
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi aktuálne platia v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica a Brezno.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - V severnej polovici Slovenska naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. V niektorých okresoch zostanú v platnosti až do nedele (29. 11.). Miestami je treba počítať aj so silným vetrom a po polnoci meteorológovia očakávajú vo viacerých okresoch aj silný mráz. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi aktuálne platia v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica a Brezno. V platnosti majú zostať do 23.00 h. Vo väčšine okresov východného Slovenska do nedeľného rána.
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že v dôsledku zvírenia snehu môže hroziť poranenie očí aj poškodenie pokožky. V snehových závejoch tiež hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
V okresoch Brezno, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov treba okrem toho naďalej počítať so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia až do večera. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 45 kilometrov za hodinu - v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
ÚVZ SR poukázal na to, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu. Odporúča vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť. „Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese,“ doplnil ÚVZ.
Po polnoci sa k týmto výstrahám pridajú aj výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Začnú platiť v celom Žilinskom kraji, okrem okresu Bytča, vo väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Meteorológovia očakávajú pokles teploty vzduchu ojedinele pod mínus 15 stupňov Celzia.
„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varoval ústav.
Pozor si podľa ÚVZ treba dať na podchladenie. Pokles telesnej teploty môže brániť srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti. Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.
„Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ uviedol ÚVZ.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi aktuálne platia v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica a Brezno. V platnosti majú zostať do 23.00 h. Vo väčšine okresov východného Slovenska do nedeľného rána.
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že v dôsledku zvírenia snehu môže hroziť poranenie očí aj poškodenie pokožky. V snehových závejoch tiež hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
V okresoch Brezno, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov treba okrem toho naďalej počítať so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia až do večera. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 45 kilometrov za hodinu - v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
ÚVZ SR poukázal na to, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu. Odporúča vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť. „Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese,“ doplnil ÚVZ.
Po polnoci sa k týmto výstrahám pridajú aj výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Začnú platiť v celom Žilinskom kraji, okrem okresu Bytča, vo väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves. Meteorológovia očakávajú pokles teploty vzduchu ojedinele pod mínus 15 stupňov Celzia.
„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varoval ústav.
Pozor si podľa ÚVZ treba dať na podchladenie. Pokles telesnej teploty môže brániť srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti. Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.
„Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ uviedol ÚVZ.