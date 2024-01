V škandinávskych krajinách namerali najnižšie teploty za 25 rokov

Oslo/Štokholm/Helsinki 5. januára (TASR) - Teplota vzduchu v škandinávskych krajinách – Nórsku, Švédsku a Fínsku – klesla v piatok na menej ako mínus 43 stupňov Celzia, čo je najmenej za uplynulých 25 rokov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a Reuters.



Meteorologická stanica Kautokeino v nórskom kraji Finnmark namerala v piatok ráno teplotu mínus 43,5 stupňa Celzia. Ešte nižšiu teplotu zaznamenali na severe Švédska, kde najsevernejšia meteorologická stanica Naimakka namerala mínus 43,8 stupňa Celzia. Bola to teda najchladnejšia januárová noc od roku 1999.



Najnižšiu teplotu však v piatok namerali pri obci Enontekiö na severe Fínska, a to mínus 44,3 stupňa Celzia. Ide taktiež o najnižšiu teplotu zaznamenanú vo Fínku za uplynulých 25 rokov.



Mimoriadne chladné počasie panuje v Škandinávii už niekoľko dní. Vonku je tak chladno, že ak do vzduchu človek vymrští vriacu vodu, okamžite sa pre premení na oblak ľadového prachu, píše Reuters.



Mrazivé počasie by malo pretrvať aj počas víkendu. Nórske médiá informovali, že hlavná železničná stanica v Osle zostane otvorená, aby sa v nej pred mrazom mohli schovať ľudia bez domova. Toto opatrenie bude v platnosti tak dlho, kým nebude možné prespávať vonku, uviedli noviny Avisa Oslo.